Nejtěžší chvíle moderátorské legendy Pavla Lukeše (✝77): Boj s rakovinou i smrt milované manželky

Pavel Lukeš Foto: ČTK/Fotobanka ČTK/Zehl Igor

Pavel Lukeš, který patřil k legendárním tvářím Československé televize, zemřel ve věku 77 let. Moderátor, scenárista a tvůrce pořadů jako Šest ran do klobouku či Manželský pětiboj se v minulosti potýkal s rakovinou mízních uzlin. Na tu mu lékaři přišli až díky operaci, kterou moderátor musel risknout - lékaři s ní totiž váhali kvůli tomu, že měl Lukeš za sebou infarkty a se srdcem chodil na pravidelné kontroly.

Poté, co mu byla oznámena diagnóza, podstupoval chemoterapie. „Měl jsem lymfom (nádorové onemocnění mízních uzlin – pozn. red.). Když mě otevřeli, zjistili, že je to neoperovatelné. Přesunuli mě do Motola, kde mi doktorka Kubáčková při první návštěvě řekla, že mě z toho dostane,“ vzpomínal před lety pro Super.cz Lukeš s tím, že jak lékařka řekla, tak se stalo. Poté samozřejmě podstupoval pravidelné kontroly.

Pavel Lukeš si do pořadu Šest ran do klobouku pozval i Libušku Šafránkovou a Josefa Abrháma.

Kromě boje s rakovinou se ale musel potýkat s další ranou osudu. Krátce předtím, než se zcela uzdravil, mu po 48 společných letech náhle zemřela žena. Zradilo ji srdce.

„Já si myslím, že to bylo horší než ta rakovina. Jsou to věci, které nelze předvídat a člověk na ně nemůže být připravený,“ řekl Lukeš v pořadu 13. komnata. V těžkých okamžicích mu pomohla práce. Začal se podílet na scénářích, ve volném čase se pak věnoval svému pejskovi. ■