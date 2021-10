Má strach o dvanáctiletá dvojčata: Přes sociální sítě se na ně napojili divní lidé, možná pedofilové, přiznala známá moderátorka

Štěpánka Duchková Super.cz

"I já měla o kluky strach, když na sociální sítě naskočili, a měla jsem tendenci je hlídat a radit jim. Ale to neuhlídáte. Takže jim spíš říkáme, že když tam bude něco špatného, ať se na to nedívají a vypnou to. A docela na to slyší," řekla Super.cz Štěpánka.

Špatnou zkušenost prý už chlapci měli. "Někdo se jim naboural do účtu a ukradl jim nějaké virtuální penízky. Říkali, že už se poučili a nikdy už neřeknou svoje heslo," zazněla jedna z méně nebezpečných historek.

"Několikrát se na ně přes TikTok napojili nějací kamarádi v uvozovkách, což mohl klidně být padesátiletý chlap, nějaký úchyl. Radila jsem jim, že není dobré přijímat někoho, koho vůbec neznají, protože by jim mohl ublížit. Vyděsili se a doufám, že jim to vydrží, protože z pedofilů mám opravdu strach," uzavřela. ■