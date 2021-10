Když zemře živitel, rodinu to může zcela zničit. Životní pojistka by tomu zabránila

Dlouhodobá neschopnost po úrazu, těžká nemoc, invalidita nebo dokonce smrt. S tím vším je spojený velký finanční propad celé rodiny. Samozřejmě si tyto scénáře pro svůj život žádný člověk nechce připustit. Mohou být ale realitou.

Dokud běží náš život hladce bez zádrhelů, nemocí a úrazů, tak často lidé neřeší, že by měli sebe a svou rodinu zajistit prostřednictvím životního pojištění. Spíše si při příchodu do pojišťovny pojistí svůj majetek a zajistí si ho proti krádeži nebo zničení. Například pojistit si auto povinným ručením musí ze zákona každý. Je to pro většinu řidičů naprosto logický krok a vlastně o něm ani nepolemizují. Ovšem pojistit si vlastní život, případné úrazy či dokonce svou vlastní smrt za účelem zajištění rodiny, to se mnoho lidí zdráhá. V České republice je proto v současné době pouze kolem 47 % rodin zajištěno životním pojištěním.

Češi životko podceňují, raději zajistí auto a byt

Dlouhodobý trend v České republice je takový, že Češi si spíše pojistní auto, byt nebo drahou elektroniku, než aby si uzavřeli životní pojištění a zajistili tak nejen sebe, ale i svou rodinu pro případ, že by se jim něco stalo. Základním úkolem životního pojištění je totiž zabezpečení sebe a rodiny proti nenadálým životním událostem nebo závažné změně postavení ve společnosti. Může to být například dlouhodobý výpadek příjmu v důsledku těžké nemoci nebo komplikovaného úrazu či kompenzace v případě smrti pojištěného. Například dlouhodobá invalidita nejvyššího stupně připraví rodinu téměř o celý jeden příjem, což u živitele rodiny bývá ten hlavní a někdy i jediný, když je například partnerka na mateřské dovolené či nezaměstnaná.

Invalidní důchod nebo smrt bez pojištění škrtne mnoho tisíc z rodinného rozpočtu

Pokud živitel rodiny skončí po úrazu nebo nemoci v invalidním důchodu, bohužel se jeho příjmy rapidně sníží, výše invalidního důchodu může být opravdu jen zlomkem jeho původního příjmu. Proto je důležité životní pojištění nepodcenit. Mezi pojišťovnami si může každý vybrat pojistku, která by mu svým krytím a natavením nejvíce vyhovovala, nesmí zapomenout určit tzv. obmyšlenou osobu (tedy toho, kdo případně získá peníze v případě úmrtí pojištěného) ani nastavit dostatečně vysoké krytí jednotlivých rizik. Rozhodně se vyplatí zaplatit si za pojistku než přijít o zásadní částku rodinného rozpočtu, někdy dokonce definitivně. Před uzavřením jakékoliv smlouvy si především ujistěte, že kryje všechna rizika, která jsou pro Vás důležitá, neexistuje nic jako univerzální životní pojištění, vše je sjednáno vždy na míru danému člověku.

Čeho se Češi nejvíce obávají?

Česká asociace pojišťoven si ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C nechala udělat průzkum, který zjišťoval, z jakých rizik mají Češi největší obavy. Která situace by jim způsobila vážné finanční problémy, které by neuměli sami pokrýt ze svých rezerv. A které to jsou?

Češi mají největší strach, že se jim přihodí:

úraz



neschopnost sebeobslužnosti ve stáří

dopravní nehoda

výpadek příjmů důsledkem invalidity nebo onemocnění

pracovní neschopnost

způsobení škody jinému člověku

úmrtí živitele rodiny a tím výpadek příjmu pro blízké

požár bytu nebo domu, krádež auta

zdravotní indispozice v zahraničí

