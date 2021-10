Vířivka i zpovědnice: Vila influencerů odtajněna, sem se stěhuje Agáta Hanychová a spol.

Prima představila vilu pro reality show Like House. Foto: Super.cz/FTV Prima a archiv A. Hanychové

Čtyři ložnice, kuchyně, velký obývací prostor, zahrada s posezením, vířivkou i otužovací kádí, ale také zpovědnice. To vše čeká na účastníky druhé řady reality show Like House v jejich dočasném působišti, ve vile poblíž Prahy.

Komplex byl postavený jako rodinné centrum a má celkem 1 167 metrů čtverečních včetně velké zahrady.

Pod dohledem kamer zde bude osm influencerů, jmenovitě Agáta Hanychová (36), Tereza Koubková, Tadeáš Kuběnka, Samuel Samake, Kristal Shine, Jakub Smrek, Sebastian Šikl a Ela Yababy.

„Když nabídka přišla, překvapilo mě to. Hlavně kvůli dětem jsem přemýšlela, zda nabídku přijmu, a nakonec jsem se rozhodla, že právě kvůli nim to vezmu. Kryšpín mě prosil, ať do toho jdu, protože většinu účastníků Like House sám sleduje a miluje je. A druhým důvodem je honorář, sama živím děti, musím vydělávat,“ řekla Super.cz Agáta ke své pro mnohé překvapivé účasti.

Nikoho ze svých budoucích spolubydlících zatím nezná a do show nejde s ambicí vyhrát. „Nemám připravené žádné zbraně. Spíš se budu snažit ostatním pomáhat,“ doplnila.

Na obrazovkách bude show od 25. října. ■