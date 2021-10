Bude eŽenou roku Kamila z firmy Jilly Lenau/paruky pro všechny?

Z ničeho nic se Kamila Černá objevila mezi finalistkami soutěže a zjistila, že ji nominovala jedna ze spokojených zákaznic – paní Eliška! Ještě teď nemůže uvěřit tomu, jak moc zákazníci oceňují nadstandardní služby její firmy!

Jak Kamila zjistila, podnikat v oboru s parukami není jenom o prodeji a podnikání jako takovém. „Jaké to vlastně je, jsme si ve firmě uvědomili, když své nemoci podlehla jedna z našich stálých zákaznic, ke které jsme měli velmi blízký vztah a dalo by se říci, že jsme celý její příběh prožívali s ní. Tam se v nás něco změnilo a začali jsme práci brát i jako poslání.“

V té době začala firma Paruky Jilly Lenau s.r.o. podporovat různé dobročinné aktivity a pomáhat všude tam, kde to paní Kamile dávalo smysl. Postupně se začaly nabalovat i nové a nové doplňkové služby, které těm zákaznicím, které paruky nosí ze zdravotních důvodů, šetří čas i starosti. Ať už jde třeba o možnost konzultací s osobní koučkou, která pomáhá ženám vidět i ty pozitivní věci v jejich životě, zprostředkování oprav oblíbených paruk, se kterými se nechce zákaznice rozloučit ani po letech nošení nebo kompetentní poradenský servis na telefonu u nich ve firmě, kde se nebojí poradit podle svého nejlepšího svědomí a raději doporučí vhodný produkt, nikoliv ten nejdražší.

Srdcovou záležitostí se pro Kamilu stal spolek Maminy s rakovinou, kterému pravidelně daruje částky z každého nákupu, pomáhá s různými sbírkami a její firma se také stala patronem jejich projektu Putovní paruka, do kterého darovala paruky pro maminky bojující nejen s nemocí jako takovou, ale i s nepříznivou finanční situací.

Firma Jilly Lenau s.r.o. podporuje různé dobročinné aktivit

FOTO: Paruky Jilly Lenau s.r.o

Kromě toho všeho stále vede e-shop, který se snaží nabídnout každému svému zákazníkovi vždy nadstandardní služby i následný servis. Od obyčejných dárečků k nákupu či poštovného zdarma až po vytvoření vlastní řady kosmetiky vhodné na paruky za dostupné ceny. Jak Kamila sama říká: „Nákupem to u nás nekončí, jsme stále po ruce a je pro nás prioritou se o své zákazníky starat. Nabídnout jim vždycky něco navíc, ne jen nákup jako všude jinde.“

Kosmetika vhodná na paruky za dostupné ceny

FOTO: Paruky Jilly Lenau s.r.o

I přes to, že nominace do soutěže paní Eliškou byla pro Kamilu trochu šok - ale krásný a velmi dojemný - rychle se zorientovala a rozhodla se zabojovat. Už jen proto, jak moc ji potěšilo, že sami zákazníci si všímají jejich práce a dokážou ji ocenit. „Je to vlastně tak, že čím více budu vidět já i Paruky Jilly Lenau s.r.o. , tím více budou vidět veškeré naše další aktivity a můžeme pak třeba pomoci i někde, kde jsme zatím neměli tu možnost“ dodává.

Pomůžete Kamile pomáhat? Můžete pro ní hlasovat v soutěži eŽena až do konce měsíce října! ■