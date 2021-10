Drsný vtipálek TMBK poprvé o rozvodu s dcerou Haliny Pawlowské Natálií: Přiznal i novou lásku

Tomáš Břínek Super.cz

Tomáš se ve společnosti příliš často neobjevuje. V jednom týdnu ale stihl pokřtít dvě knihy. Jako kmotra si ho vybrali Richard Krajčo s manželkou Karin pro svůj diář a poté i herečka Petra Nesvačilová pro svoji prvotinu Skutečná.

Právě tam jsme si popovídali a Tomáš nám jednak prozradil, že sám v listopadu také vydává knihu, chystá výstavy a lehce jsme se dotkli i tématu jeho drsných fórků, které publikuje na sociálních sítích.

"Pár lidí mě napomene, že se to občas nehodí, ale já myslím, že nedělám nic necitlivého a je to light verze toho, co dělám. Určitě jsem udělal pár věcí, které už byly za hranou, ale tam jde o to, že vám to občas sociální sítě smažou," míní.

Pak už jsme se dostali k soukromí, o němž Břínek nejprve žertoval. "Teď žiju v polyamorii, takže je nás asi osmnáct," tvrdil nejdřív. Pak to ale uvedl na pravou míru. "Jsme rozvedeni," potvrdil nám. "Mám novou partnerku a jsem docela šťastný," prozradil. ■