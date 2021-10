Tamara Klusová se vyfikla a vyrazila s manželem do společnosti: Po delší době se také pustila do zpívání

Tamara Klusová Super.cz

Tamara tak po letech vzala mikrofon do ruky a stoupla si před publikum, a to na benefičním koncertu pro spolek ALSA. „Zpívám tady poprvé a je to pro mě velké vystoupení z komfortní zóny, protože po opravdu mnoha letech někde zpívám úplně sama,“ svěřila se Super.cz Tamara.

„Složila jsem píseň a tu tady dnes večer zazpívám. Je mi už tři dny hrozně špatně, ale jsem ráda, že tady jsem,“ řekla nám zpěvačka, kterou přišel na koncert podpořit manžel Tomáš Klus. Děti tentokrát zůstaly doma.

„Josefínka chodí do třetí třídy a Alfréd a Jenůvkou jsou ve školce. Jsou každé dopoledne pryč, ale já jsem taková ta máma, co je nechce dávat do školky pět dní v týdnu. Ale Alfréd se zamiloval a prosadil si školku i v pátek,“ řekla nám Tamara, která se dokonce pustila i do psaní. „Za měsíc vydávám knížku, jmenuje se O všech zvířatech, je to sedm příběhů a je to dost podobné bajkám,“ dodala Klusová. ■