Blond hvězda zpráv na Nově ukázala maminku: Podívejte se, jak jsou si podobné!

Moderátorka zpráv na Nově Petra Svoboda (38) ukázala svoji maminku Alenu. Nenechaly si ujít obnovenou premiéru muzikálu Děti ráje. "S mamkou moc často nechodíme do společnosti, bydlí na jihu Čech. Jsem moc ráda, že jsme spolu mohly vyrazit na premiéru," řekla Super.cz Svoboda.

Petřina maminka je už rok v důchodu, tak je ráda, že více vídá vnoučata. Přesto je hlavní pomocnicí Petry pražská paní na hlídání. "Mám chůvu, která k nám dochází pravidelně, bez toho by to nešlo. Mamka přijíždí nárazově, má to dál. Pak zůstává třeba pár dní," vysvětluje moderátorka zpráv na Nově.

Alena Mojtová je matkou tří dětí a vypadá skvěle. "Doufám, že geneticky budu po mamce. Jsem ze tří dětí, na svůj věk mamka vypadá skvěle a doufám, že to budu mít po ní," věří Petra.

Také maminka pěje na dceru ódy a je na ni hrdá. "Jsem na ni pyšná, hrdá. Zvládá ke kariéře péči o rodinu, stará se hezky o děti," dodala paní Mojtová. ■