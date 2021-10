Prošli si vrcholy i pády. Nevěstě a ženichovi ze svatební show život přichystal těžké chvíle

Klára je učitelkou a miluje práci s dětmi. TV Nova

Klára chce od budoucího partnera především oporu a pocit bezpečí. „Měl by být laskavý, chápající a mohl by mě milovat, to bych si moc přála. Chci se cítit jako milovaná ženská, která je pro toho svého chlapa jediná,“ uvedla nevěsta.

Sympatická zrzka miluje svou práci, kterou bere jako poslání, a děti vůbec. V této souvislosti se v medailonku zmínila také o ztrátě, která ji potkala. Přišla o miminko. „To bylo jedno z nejhorších období, které jsem zažila, protože mě to totálně semlelo,“ přiznala otevřeně bývalá vrcholová sportovkyně. Závodně dělala aerobik.

Také Michalovi život přichystal těžké chvíle. Jeho maminka je nemocná. „Je to vlastně psychiatrické onemocnění, duševní problém. Teď je to dohromady ještě s něčím,“ svěřil ženich. Na svatbu jej doprovodil otec a sestra, která sice uvedla, že s experimentem nesouhlasí, ale bratra v den D podpořila. ■