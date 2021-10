V 16 letech chodí do školy i pracuje: Jak zvládá dcera Lucie Zedníčkové své povinnosti?

Amelie Pokorná Super.cz

„Nedá se to skloubit, ale nějak to kloubím. Nevím, co mám dělat, abych to zvládala. Je to složité. Člověk si musí uvědomit, kdy má co dělat a jak věci jsou, a neprokrastinovat a nedělat věci mimo,“ řekla Super.cz mladá herečka, která v primáckém seriálu ztvárňuje puberťačku Kristýnu.

„Za dva roky mě čeká maturita. Studuji francouzský gympl, takže za rok budu mít maturitu z francouzštiny a za dva roky mě čeká klasická,“ řekla nám Amelie Pokorná, kterou jsme potkali na křtu klipu skupiny Melodica. ■