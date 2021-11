Roční odloučení jejich manželství jen posílilo. Medková vidí v návratu manžela Kováče samé výhody

Jedenáct let po svatbě zná recept na spokojené manželství. Super.cz

Na rok si Klára Kováčová Medková (37) a Radoslav Kováč museli zvyknout na manželství na dálku. Ona zůstala žít se syny v Praze, on odešel za prací do Slezska. Dvojice se vídala pouze o některých víkendech a trávila spolu dovolené. Teď se vše vrátilo do původních kolejí, když se bývalý reprezentant odstěhoval z druhého konce republiky zpět domů.

„Jsem ráda, že ho máme zase doma. Po dvanácti letech jsme si užili společné letní prázdniny s dětmi,“ radovala se vicemiss České republiky z roku 2003.

Modelka je ráda, že se manžel může intenzivně věnovat jejich synům Davidovi (10) a Radkovi (13). „Ten starší to hrozně potřeboval, protože je stejně jako tatínek zapálený do fotbalu. Je skvělé, že teď bude trávit víc času s námi,“ podotkla modelka.

Modelka a fotbalista v srpnu oslavili jedenácté výročí svatby. Ke stereotypu a ponorce v jejich manželství prý nedochází. Ona se věnuje dětem a práci trenérky, on je stále zapálený do fotbalu. „Je ambiciózní a chce ještě něco dokázat. Pracuje na sobě, zajímá se o fotbal a jde to dobrým směrem.“

Často se stává, že se doma jen míjejí. „Někdy si předáváme jen kliku u dveří. Máme stále oba co dělat. Je spousta párů, které to neumí ustát a lezou si na nervy. My ale neřešíme žádné kraviny kolem,“ říká Klára. ■