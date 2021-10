Nečekaná debata o dezertu: I malej je dobrej. Na centimetrech nezáleží, říká bruneta z První večeře

První večeře, Daniela a Lukáš FTV Prima

Seznamovací show Zdeňka Pohlreicha (64) se blíží ke konci. V závěrečném dílu První večeře se představí dvojice, která si padne do noty. U stolu zavládne uvolněná atmosféra, a dokonce dojde k dvojsmyslným žertům. Daniela (29) a Lukáš (37) se toho rozhodně nebojí.

„Člověk zjišťuje, že ty porce nemusí být tak velký, že stačí i menší,“ okomentuje dezert Lukáš, čímž nahraje do karet sympatické Daniele. „I malej je dobrej,“ reaguje brunetka.

„Otázka je, co je malej,“ přistoupil na hru Lukáš. „Mám to změřit?“ zaskočila ho otázkou Daniela. „Ani ne,“ rozesmál se Lukáš. „Není to o centimetrech. Tohle mělo pět centimetrů a jak jsme spokojení,“ vrátila brunetka téma zpátky k dezertu.

Sympatická Daniela je milovnicí adrenalinu, od práce, která ji zaměstnává nejvíc, si jezdí vyčistit hlavu na motorce. „Mám psa, a to je to jediné, co mě vytáhne z baráku, jinak bych měla sto třicet kilo a seděla bych pořád u počítače,“ svěřila se na kameru.

Lukáš je na tom s pracovním vytížením podobně. „V poslední době jsem časově zaneprázdněný, především kvůli práci. Už delší dobu jsem sám a cítím, že to chce nějakou změnu,“ uvedl. ■