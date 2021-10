Tříletý syn je celá máma: Martina Gavriely navíc dlouhovlasého blonďáčka oblékla stejně jako sebe

Martina Gavriely se synem Super.cz

"Je totiž zvyklý od tatínka a už teď je jasné, že podědil hudební geny. Jede to odmalička, takže s muzikou nemá žádný problém," řekla Super.cz, když s dlouhovlasým blonďáčkem vyrazila do Kongresového centra na téměř čtyřhodinový muzikál.

Se synkem se i stejně vyladila do černého saka. "On má nové, protože jsme byli v Lucerně na gala koncertu, tak jsem mu sako běžela koupit. Má i motýlka, a ještě musíme na příště doladit boty. A já to svoje univerzální sako už nosím několik let," smála se Martina. ■