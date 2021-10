Překvapení prvního večera? Diváci StarDance byli ze sexy samby Terezy Černochové paf

Tereza Černochová a Dominik Vodička Česká televize

Přestože se dala u páru nervozita před úvodním kolem krájet, nakonec si vysloužili pochvalu od poroty. „Bylo to velmi rytmické, velmi citlivé na hudbu. To, co bylo pro mě zásadní, je, že když někdo tančí ve StarDance sambu, tak skáče, ale vy jste opravdu tančila. Měla jste krásný průběh pohybu a nádherně sebevědomě jste tančila a pro mě je to největší překvapení tohohle večera,“ hodnotil porotce Jan Tománek.

Tereza s Dominikem si od poroty vysloužili tři sedmičky a jednu šestku a nadšení z nich byli i diváci. „Pro mě překvapení večera. Opravdu skvěle zatančené,“ stálo v jednom z mnoha komentářů k tanci. „Terezko, tatínek je na vás určitě moc pyšný a pozoruje vás,“ napsala jedna z divaček. „Tereza opravdu překvapila, byla nádherná i krásně tančila, šaty měla úžasné,“ nešetřili chválou diváci. ■