Obávaný porotce StarDance Chlopčík sepsul Tomáše Vernera. To, co umíš, tady nedělej, bavil Eben

Tomáš Verner zařadil do svého prvního tance akrobatické prvky. Česká televize

„Každý o tobě ví, že jsi vynikající krasobruslař, takže nám to nemusíš dokazovat přemety. To od tebe každý čeká,“ sepsul porotce Vernera, což vzápětí vyvážil lichotkou. „Jsi skvěle pohybově a rytmicky připravený. Jak říkám, excelentní výkon,“ dodal Chlopčík.

Jeho hodnocení nenechal bez komentáře Marek Eben (63). „Abych shrnul Zdeňkovu připomínku: To, co umíš, tady nedělej,“ pobavil moderátor přítomné. Ostatní porotci se s názorem Chlopčíka neztotožnili. „Tomáši dělejte to, já jsem se na to strašně těšil, čekal jsem to a diváci to taky čekali. Jste skvělý tanečník,“ zalichotil krasobruslaři Jan Tománek (50).

„Vaši práci rukou bych dala za příklad i mnohým špičkovým tanečníkům,“ ocenila Tatiana Drexler (58), která se domnívá, že si pár nastavil svým prvním číslem příliš vysokou laťku. „Myslím si, že to budete mít opravdu těžké, protože očekávání jsou neuvěřitelně vysoká,“ dodala. Tomáš Verner získal v prvním kole 32 bodů, stejně jako herec Jan Cina (33), s nímž se dělí o první místo. ■