Když roste mouka na stromech

Milujete palačinky, ale už nevíte, čím je ozvláštnit? Sáhněte přímo do srdce této oblíbené speciality a na místo klasické obilné mouky plné lepku nasypte do misky na těsto kokosovou nebo banánovou mouku od českého výrobce přírodních potravin NATU.

Cesta z kokosové palmy na Srí Lance až do vaší kuchyně, kde z ní třeba upečete něco docela českého krásně vystihuje výhody současného propojeného světa, který nám dává možnost

vybírat si to nejlepší.



Kokosová mouka představuje malý zázrak, kterým můžete klasickou mouku zcela nahradit nebo doplnit v požadovaném poměru. Její lehce kokosově nasládlá chuť svádí k přípravě sladkých specialit, ale možná překvapivě dobře se prosadí i v receptech slaných jídel.



Kokosová mouka čeká na vaši fantazii zde.

Kokosová mouka BIO 500g

FOTO: NATU

Banánová mouka



Nadýchané lívance stále ještě leží na talíři, ale to jen do okamžiku, kdy ve svém oblíbeném receptu vyměníte klasickou mouku za banánovou. Kromě lehkosti najdete ještě jeden rozdíl. Ano, tyhle lívance budou mnohem zdravější.



Banánová mouka se vyznačuje vysokým obsahem škrobu a tak vám ke stejnému výsledku bude stačit mnohem menší množství mouky. Zároveň obsahuje méně cukru, méně kalorií než jiné mouky.



Ne každá banánová mouka je stejná. Ta v nabídce NATU používá ve výrobě pouze zelené banány tzv. plantejny, které se po oloupání nakrájí, usuší a následně rozemelou na jemný prášek. Takto jednoduše se vytvoří přirozeně bezlepková banánová mouka, kterou lze použít pro vše – od pečení muffinů až po zahušťování polévek.



Světle zelená barva jako by vám chtěla říci, že tohle je to skutečné přírodní pečení.



Banánová mouka čeká na vaši fantazii zde.

Banánová mouka BIO 500g

FOTO: NATU

NATU přináší obě na první pohled trochu exotické mouky českým vyznavačům přírodních potravin v 500 gramových praktických baleních. Každá z nich má své přednosti a tak doporučujeme vyzkoušet obě.



S lehkostí se dostanete snadno ke svým oblíbeným delikatesám. Pro více inspirace prostudujte také další přírodní potraviny na www.natu.cz



■