Tenhle talisman pro štěstí zafungoval: Simona Babčáková v prvním kole StarDance bodovala a dojala fanoušky

Simona Babčáková a Martin Prágr Michaela Feuereislová

Herečka svým valčíkem na Ma faille od Celine Dion okouzlila porotu. „Zbožňuji, když herečky tancují, dojímá mě ten příběh. Velmi se mi to líbilo, dívala jsem se na nohy a bylo to fakt velmi dobré a jsem pozitivně překvapená. Byl to krásný, příjemný výkon, který mě bavil od začátku do konce,“ nešetřila chválou Tatiana Drexler.

Dojatí byli i televizní fanoušci. „Jsem úplně vedle! Tak úžasný výkon mi vyrazil dech,“ stojí v jednom z mnoha komentářů na sociálních sítích. „Naprosto perfektní! Budu vám fandit. Díky za krásný příběh a tanec,“ ohodnotila Simonin výkon další z divaček. Figurka pro štěstí, kterou se Simona po konci přenosu pochlubila, tak nebude chybět rozhodně při žádném živém přenosu. ■