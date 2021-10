Půvabná Tereza Kostková umí zastavit čas: Neuvěříte, že se StarDance začínala před 15 lety a byla těhotná

Tereza Kostková Super.cz

„Už léta nemám významný očekávání, na kohokoli a na cokoli. Těšila jsem se, všichni mě zajímali a fandím jim,“ svěřila se Super.cz po konci prvního přenosu moderátorka, která je ráda, že mohla již jedenáctou řadu StarDance odstartovat.

V krásných šatech a s dokonalým účesem vypadala na parketu naprosto senzačně. A jak sama přiznala, každý ročník prožívá jinak. „Když jsem začínala, tak jsem byla těhotná, a vůbec si nepřipouštěla stresující aspekty, chtěla jsem donosit dobře. Další rok jsem zase kojila a nechtěla ztratit mlíko,“ řekla Super.cz s úsměvem Kostková, která si večery plné noblesy a elegance užívá.

„Mám to hrozně ráda a přijde mi pěkné, když jsou žena a muž upravení. Těšila jsem se moc a mám to ráda. Také se ale těším, až teď vlezu do vany a spláchnu to, člověk to musí mít vyvážené,“ dodala herečka. ■