V sexy šatičkách předvedla ve StarDance dokonalou figuru: Sestini Hlaváčková byla z odvážného modelu nadšená

Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál Super.cz

Nepřehlédnutelný byl i její sexy model, ze kterého byla nadšená. „Musím říct, že tohle, co mám na sobě, je můj sen,“ řekla tenistka. „Chtěla jsem si to užít hned v prvním díle, protože bůh ví. Mně se to prostě líbí, v životě jsem takhle nevypadala,“ svěřila se Super.cz Andrea.

Před svým prvním výstupem na tanečním parketu byla velmi nervózní, po přímém přenosu se jí tak ulevilo a měla radost, že vše zvládla. „Opravdu jsem se strašně bála toho, jak se popasuji s trémou a co předvedu. Napadla mě velká škála možností, co se může zvorat a nic z toho se nestalo,“ dodala Hlaváčková.

S tanečníkem Michalem Necpálem by se chtěla dostat do charitativního kola. „Chtěla bych se dostat do pátého a charitativního kola, to by byl můj sen, se toho zúčastnit,“ dodala sportovkyně. ■