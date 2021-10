Tři minuty před vstupem na taneční parket zpanikařil, ale porotu ohromil: Jan Cina je favoritem nejen sázkových kanceláří

Jan Cina a Adriana Mašková Super.cz

„Jsem pyšná na výkon, který Honza předvedl, protože byl fakt skvělý. Lepší, než bych čekala,“ svěřila Super.cz Adriana.

Tento mladý pár je podle bookmakerů adeptem na vítězství, což dokazuje i velmi kladné hodnocení porotců hned v prvním kole. „Trošku nám to nastavilo laťku. Jsem za to ráda, ale musíme teď o to víc makat,“ vysvětluje tanečnice.

Jak už to tak ve StarDance bývá, náročné tréninky doprovází i nenadálé zdravotní komplikace, které se nevyhnuly ani tomuto páru. Před prvním přímým přenosem začal mít oblíbený herec problémy s krkem, jeho taneční partnerka s okem.

„Krk ještě nestihl zatuhnout, ale myslím, že ještě zatuhne. Ale žiju, je to v pohodě,“ usmívá se Jan Cina. „Ráno jsem přišla ubrečená, všichni se mě ptali, co je. Měla jsem moc podrážděné oko a přes den jsem to rozkapala,“ dodává krásná Adriana s tím, že naštěstí vše dobře dopadlo.

I zkušeného herce, který je na publikum a televizní kamery zvyklý, přepadla v prvním kole velká nervozita. „Tři minuty před naším tancem jsem úplně zapomněl jeden krok a Adrianka mě ho znovu učila. Pak jsem ho udělal dobře. Ten stres je hodně velký,“ dodává Cina. ■