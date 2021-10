Rozparek až k rozkroku! Sexy zpěvačka se osm měsíců po porodu pořádně odvázala

Kate Matl Herminapress

Osm měsíců po porodu dcery Karolínky je zpěvačka Kate Matl (42) v parádní formě. Dokázala to i na pražské obnovené premiéře muzikálu Děti ráje, kde vynesla jednoznačně nejvíce sexy a odhalené šaty večera. Rozparek měla až téměř do pasu.

"Už je to osm měsíců, to je dlouhá doba. Musím být fit, abych to všechno zvládla," řekla Super.cz zpěvačka. Je na své váze a v pohodě si takové modely může dovolit. Štíhlé nekonečné nohy, po pomerančové kůži ani stopy.

"Běhám kolem dcery a psa. 9 kilometrů denně ujdeme. Ono to úplně stačí. Já nechápu, že někdo používá slova mateřská dovolená, dovolená to opravdu není. Je to krásný, ale není to dovolená," prozradila tajemství své štíhlé postavy Kate. ■