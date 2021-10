Veronika Žilková dostala od dcery Agáty neuvěřitelný dar k 60. narozeninám. Byla v naprostém šoku

Veronika Žilková a Petr Macek Super.cz

Květiny donesla také její dcera Agáta Hanychová (36). A ne jen tak ledajaké. Zapíchala do nich v pětitisícových bankovkách 60 tisíc korun. Sama Veronika při přebírání netušila, kolik peněz dostala.

"Ona mi dala 60 tisíc? Co já si za to koupím. Asi motorku a objedu celou zeměkouli," vtipkovala herečka.

Velkou novinkou je právě kniha s názvem Dělte dvěma, která je biografií herečky. "Knížka je o tom, jak je potřeba se nestydět za své chyby. Je mi 60, kdy jindy by měl člověk být upřímný než teď," zdůrazňuje Žilková.

"Je to hodně otevřená knížka, za kterou mě možná lidi i odsoudí. Podle sebe vím, že vyhledávám také lidi, kteří jsou omylní. Někdy tu dokonalost jenom hrajeme. Nejsem jediná, kdo v životě udělal chyby, které se mu vymstily. Petr mě donutil být upřímnou, známe se dvacet let, nehrála jsem žádné divadýlko. Je to můj život, třeba to někomu pomůže," vysvětlila Super.cz herečka.

Kniha vyjde až na začátku listopadu. Na křest dorazil autor knihy Petr Macek jen s maketou. "Narozeninová knížka se nestihla vytisknout. Je celosvětový nedostatek tiskařského papíru. Knížka měla být už týden venku, ale vyjde začátkem listopadu," dodal Macek. ■