10 soutěžních párů StarDance. Kterému to v prvním kole sluší nejvíc?

Startuje 11. řada StarDance. Česká televize

Divákům se představili herečka Simona Babčáková (48) a Martin Prágr, farářka Martina Viktorie Kopecká (35) a Marek Dědík, herec Zdeněk Godla (46) a Tereza Prucková, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, zpěvačka Tereza Černochová (38) a Dominik Vodička, herec Pavel Trávníček (70) a Veronika Lálová, krasobruslař Tomáš Verner a Kristýna Coufalová, herečka Marika Šoposká (31) a Robin Ondráček, herec Jan Cina (33) a Adriana Mašková a zpěvák Mirai Navrátil (29) s Lenkou Norou Návorkovou.

Všechny taneční páry už nakráčely na parket a moc jim to slušelo. Výhodou prvního kola je jistě to, že ani jeden z párů nevypadne, diváci tak všechny hvězdné soutěžící uvidí pod moderátorskou taktovkou Marka Ebena a Terezy Kostkové i příští týden. Jak jim to dnes sluší si prohlédněte v galerii. ■