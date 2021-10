Agáta Hanychová před nástupem do vily Like House: Co na její účast říkají Dopita s Prachařem a z čeho má obavy?

Agáta Hanychová Super.cz

Jak jsme již informovali, Agáta Hanychová (36) míří do reality show Like House. Nástup do vily se nezadržitelně blíží a bývalá modelka neskrývá, že začíná být nervózní.

Účast v show konzultovala se svou matkou Veronikou Žilkovou (60). „Na věci, které se týkají práce, se ptám vždycky mámy a Pavla Novotného. Takže jsem jim zavolala a oba dva mi řekli, ať do toho jdu,“ svěřila Super.cz bývalá modelka.

Ve vile bude každý všední den, na víkendy se vrátí domů za rodinou. Musela proto kontaktovat i tatínky svých dětí Miroslava Dopitu a Jakuba Prachaře, aby se domluvili na střídání péče. „O děti se bude hodně starat moje máma. Je to pět dní v týdnu a já se musím nějak živit, musím živit děti. To, že tatínkové odjedou někam na měsíc nebo natáčí, to se neřeší, ale že já budu 5 dní pryč, se řeší. Takže s tatínky jsem se o tom moc nebavila,“ krčí rameny Agáta.

Měli její bývalí partneři k její účasti v reality show nějaké uštěpačné poznámky? „Jejich průpovídky jsou mi úplně jedno. Tatínek Kryšpína mi volal, že když budu potřebovat, pohlídá mi i Miu. S ním mám skvělý vztah. A s tím druhým exmanželem, s tím jsem to neřešila,“ říká.

Čím blíž je její nástup do vily, tím je modelka nervóznější. Někteří z partičky mladých influencerů jsou jen o pár let starší než její syn Kryšpín, a tak neví, co od nich očekávat. „Jdu tam hlavně s tou obavou, že jsem nikdy netrávila tolik času s lidmi, které neznám a kteří jsou o hodně mladší. Doufám, že ukočíruju svoje emoce a nebudu je moc prudit, protože jsem zvyklá děti vychovávat,“ směje se.

Toho, že by ve vile způsobila nějaký poprask, se nebojí. „Myslím, že jak jsem v showbyznysu déle než oni, tak mě to nerozhodí, spíš doufám, že naopak budu nápomocná jim, když se z toho někdo z nich zhroutí. A alkohol tam budu hlídat. Prostě se neožerou a neudělají si ostudu,“ dodává přesvědčeně Hanychová. ■