Populární herec požádal fanoušky, aby nekomentovali jeho figuru: Sharon Stone mu přesto zalichotila a hned to schytala

Herec Jonah Hill rozvířil internety, když poprosil své fanoušky, aby nijak nekomentovali jeho figuru, ať v dobrém nebo zlém, protože mu to nedělá dobře. Sledující mu za to vzdali hold, nicméně jedna z jeho obdivovatelek prosbu nevyslyšela. Sharon Stone (63) mu v komentářích zalichotila a hned byl oheň na střeše.

„Můžu jen říct, že vypadáš dobře, protože vypadáš,“ mínila nejspíš v dobrém hollywoodská ikona. A zatímco Hill nechal její komentář bez odpovědi, jeho fanoušci jí to pěkně vytmavili.

„To neumíš číst nebo co?“ byly nejčastější reakce. „Prosím, smaž to a nauč se číst,“ útočili na herečku také.

„Vím, že to myslíte dobře, ale slušně vás žádám, abyste nekomentovali moje tělo v dobrém ani ve zlém. Ničemu to nepomáhá a nedělá mi to dobře,“ zní žádost Jonaha, kterou se Sharon buď rozhodla ignorovat nebo ji přehlédla.

Hill hovoří o vztahu ke svému tělu velmi otevřeně. „Myslím, že jsem si nesundal triko ani před svou rodinou zhruba do 35. Možná by se to stalo dřív, kdyby moje mindráky z dětství nevystřídal veřejný lynč,“ nechal se slyšet u příspěvku z února letošního roku.

„Je mi 37 a konečně se mám rád a přijímám, jaký jsem. Nechci, abyste mě litovali, ale je to pro děti, které si na koupališti bojí sundat triko. Bavte se. Jste úžasní a dokonalí,“ vzkázal.

Hill v průběhu let proslul váhovými výkyvy. Kvůli kilům navíc si ho hejtři často dobírali. Otevřeně o tom promluvil například v pořadu Ellen DeGeneres před třemi lety.

„Většinu mého mládí jsem poslouchal, že jsem tlustý, nechutný, odpudivý. Až v posledních letech jsem si uvědomil, jak moc mi to ublížilo a podepsalo se to na mně,“ nechal se slyšet.

Hvězda Vlka z Wall Street nebo 21 Jump Street je nyní ve formě. Často ho můžete vidět na surfu, kromě toho běhá a boxuje.

„Přál bych si, abych mohl říct, že za to může nějaká zázračná pilulka nebo džin, ale šel jsem prostě k výživovému poradci, který mi pomohl změnit mé stravovací návyky,“ uvedl pro ABC News. ■