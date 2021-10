Známý herec promluvil o vážném úrazu z dětství. V posledním kole StarDance už ani nemohl sejít schody

Marek Taclík Super.cz

O Marku Taclíkovi (48) například víme, že je velkým fotbalovým fandou a miluje jízdu na kole, ale to, že si potrpí na masáže, nás překvapilo. Své tělo nechává pravidelně hýčkat kvůli zranění, ke kterému přišel v období dospívání.

„Měl jsem vážný úraz na kole, když mi bylo 16. Polámaná záda a tak dále. Masáže a cvičení byly potřeba a zůstalo mi to dodnes,“ svěřil herec Super.cz na otevření masážního a kosmetického studia.

Dalším důvodem, kvůli kterému začal salony pravidelně navštěvovat, byla jeho účast ve StarDance v roce 2015. „Nevím, která újma je největší, jestli na mozku, na emocích... Já jsem během účinkování ve StarDance natočil dva seriály a film, takže jsem to měl obtížnější. Doufám, že letošní aktéři to takhle nemají, protože je to strašně náročný,“ vysvětluje.

„Bylo to psychicky náročné, ale nejvíc to odnesla kolena. V posledním kole už jsem měl na noze ortézu s dráty. Naštěstí jsem vypadl v pátém kole, už jsem nemohl sejít ani schody. A pak jsem hned běžel na masáž,“ dodává s úsměvem Marek Taclík. ■