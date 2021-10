Tentokrát si na zpěv netroufla, ale moderovala: Půvabná Daniela Písařovicová se i po letech praxe trápí trémou

Daniela Písařovicová

Moderátorka Daniela Písařovicová (42) je nejen skvělá moderátorka, ale řadu let se baví i zpíváním. Zatímco v předešlých ročnících benefičního koncertu na podporu pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou předvedla své dovednosti, tentokrát zpěv nechala na profesionálech.

„Jsem trémista a obávám se, že se trémy nezbavím nikdy. Tak strašně mi bije srdce, že si myslím, že to musí vidět i divák v poslední řadě. Jsem neuvěřitelně nervózní i před každým vysíláním a přímým přenosem. S tím neumím zatím nijak pracovat,“ svěřila se nám před koncertem Daniela s tím, že po prvních pěti minutách se vždy uklidní.

„Já jsem vždycky v Pražské křižovatce na charitativním koncertu pro ALSU vystupovala v té roli, kterou mám spíš jako amatérskou, a vždy jsem tady zpívala. Poprvé je to pro mě premiéra jako pro moderátorku. Nechtěla jsem to zdvojovat a nechtěla jsem to těm skvělým zpěvákům kazit,“ svěřila se nám skromně Daniela. ■