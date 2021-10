Jak to, že je Hanka Vagnerová čím dál krásnější? Známe její tajemství

Hanka Vagnerová Foto: Elite Prague

Když vidíte, jaká salta dokáže Hana Vagnerová na trampolínách, snadno byste si ji spletli s profesionální akrobatkou. Kromě toho se věnuje i dalšímu, méně obvyklému sportu – učí se jezdit na surfskatu. Jak přišla ke svému pevnému tělu, je tedy jasné.

Podařilo se nám ale také zjistit, jak to dělá, že vůbec nestárne. Dlouhodobě udržuje v kondici pleť i vlasy pomocí kolagenu. „Mám obrovskou radost, protože se mi díky tobolkám Collagen+11 by Anna Brandejs celkem rychle dost viditelně zlepšila kvalita vlasů i nehtů. Moje pleť je tak nějak celkově odpočinutější. Mám z toho moc dobrý pocit,“ prozrazuje Hanka. První výsledky prý viděla už po třech týdnech užívání.

Neustále v pohybu



Pochvaluje si také netradiční formu, na rozdíl od mnoha jiných kolagenů na trhu ten od Anny Brandejs není v prášku, ale v tobolkách. „Je to výrazně jednodušší než například nápoje, které si musíte umíchat. Prostě si s sebou přibalíte několik tobolek kamkoli jedete a je to vyřešené,“ popisuje Hanka pro ni jednu z největších výhod. Sama je totiž trochu hyperaktivní a neustále v pohybu, a tak jakákoli péče musí být co nejjednodušší, aby sice maximálně fungovala, ale nebrala člověku příliš času.

Hanka Vágnerová

FOTO: Elite Prague

Herečka zároveň přiznává, že jiný kolagen předtím nezkusila. „Neměla jsem k ničemu moc důvěru a dávám si velký pozor, čím svoje tělo zahlcuju. Myslím, že to je naprostý základ všeho. Snažím se jíst zdravě, poslouchat svoje tělo, a když už se rozhodnu pro nějaký doplněk stravy, rozhodně si dávám pozor, z čeho je to složené. Collagen+11 by Anna Brandejs mě ale přesvědčil,“ uznává.

Rybí kolagen



Tento doplněk stravy totiž obsahuje 100% čistý kolagen typu 1, který pochází z ryb. Díky tomu má na rozdíl od drůbežího, vepřového nebo hovězího pozitivní vliv na pleť, která je přirozeně tvořena právě tímto typem kolagenu. Kromě něj přípravek obsahuje ještě dalších 11 účinných látek, jako je kyselina hyaluronová, výtažek z granátového jablka, lykopen nebo spoustu různých vitaminů a minerálů.

Collagen+11 by ANNA BRANDEJS

FOTO: medaprex.cz

Hanka Vagnerová sice vyloženě problémy s pletí nikdy neřešila, ale protože kvůli práci má často silnou vrstvu make-upu, byla její pokožka unavená a bez života: „Hledala jsem něco, čím bych jí ulehčila. A to se povedlo.“

Klíčem je upřímnost

Samozřejmě kolagen není jediným pomocníkem, na který herečka spoléhá. Dobře si uvědomuje, že v péči o pleť jde o dlouhodobý a správný přístup. „Věřím, že krása je kombinací mnoha věcí. Toho, jak to má člověk sám se sebou, s ostatními, co jí, pije, jak přemýšlí… Takže můj největší trik je být upřímný k tomu, co sami cítíte. A taky se pořádně vyspat! To dělá s krásou naprosté zázraky. A další důležitou věcí je odlíčit se. Za každou cenu. Kdykoli. I kdybyste měla zrovna přijít ve tři hodiny ráno z večírku,“ uzavírá se smíchem. ■