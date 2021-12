Sexy ženské zbraně na tanečním parketu. Dcera fotbalového bouřliváka řádí v italské StarDance

Bianca Gascoigne Profimedia.cz

Britská modelka Bianca Gascoigne (35) řádí jako utržená ze řetězu v italské verzi StarDance Dancing with the Stars. Dcera fotbalové legendy Paula Gascoigna (54) předvádí na tanečním parketu nejen své taneční umění, ale i ženské zbraně.

Nedávno si ze zdravotních důvodů nechala zmenšit vnady, ale v upnutých sexy kostýmech byste to na ní vůbec nepoznali. Modelka v soutěži vlní boky vedle tanečníka Simona Di Pasquala. A zatím se jí daří! V jednom z kol dostala Bianca dokonce nejvyšší hodnocení ze všech soutěžících a rozhodně to nevypadá, že bude v italské StarDance jen do počtu.

Bývalý fotbalista Paul Gascoigne Biancu přijal za svou dceru poté, co se v roce 1996 oženil s její maminkou Sheryl. Bouřlivé manželství sice fotbalistovi nevydrželo, ale s Biancou má dodnes výborné vztahy a může na ni být pyšný.

Kráska se na televizních obrazovkách rozhodně nestydí. Objevila se i v reality show Big Brother či X-Factor, a tak je ráda za každou velkou pozornost. Do toho dostává nabídky na sexy focení, které patří k jejím největším doménám. V minulosti ostatně pózovala pro pánské magazíny. ■