Bývalka Vladimíra Polívky je stále sama: Sexy Karolína Krézlová předvedla dokonalé pozadí v plavkách

Karolína Krézlová Foto: archiv K. Krézlové

Odtud se sexy brunetka pochlubila snímky v plavkách. A nutno říct, že je k údivu to, že tahle kráska je po rozchodu s hercem Vladimírem Polívkou bez partnera. „Nevím, jestli není chyba ve mně. Už hledám muže, ne kluka, a to trvá, to potřebuje čas, najít toho správného muže do života,“ svěřila se Super.cz nedávno Karolína.

Ta se živí nejen jako herečka, ale mnohaleté zkušenosti má i v modelingu. Při pohledu na její dokonalé pozadí je jasné proč. V minulosti navrhla dokonce vlastní kolekci plavek a v bikinách se evidentně cítí jako ryba ve vodě. ■