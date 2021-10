Adele dohnala novým klipem fanoušky k slzám: Mrkněte, co zpěvačka vzkazuje bývalému manželovi

Adele Profimedia.cz

Single Easy On Me z nového alba zpěvačky Adele (33) byl snad nejočekávanějším tohoto roku. Nyní je konečně tu a fanoušci budou podle reakcí potřebovat tak měsíc na to, aby se vzpamatovali.

Že je Adele precizní vokalistkou, která s hlasem dokáže kouzlit, je známá věc. Stejně jako to, že do svých písní umí promítnout emoce jako málokdo. Podařilo se jí to i tentokrát a v kůži jejího exmanžela Simona Koneckiho by teď asi nikdo být nechtěl.

Ne že by se mu zpěvačka vysmála nebo mu, chraň bůh, vynadala, ale každému, kdo píseň uslyší, je jasné, že jí zlomil srdce a při rozvodu trpěla jako zvíře.

„Nemůžeš popřít, jak moc jsem se snažila. Změnila jsem, kým jsem byla, abych vás dala na první místo,“ zazní v písni mimo jiné a není pochyb, že je to vzkaz pro Koneckiho.

Fanoušci se na sociálních sítích shodují, že mají ze songu husí kůži a většině vehnal také slzy do očí. „Po minutě jsem začala brečet jako děcko! Jestli bude zbytek alba takový, tak budu jenom bulet,“ nechala se slyšet jedna z fanynek na Twitteru.

Adele začala na desce pracovat už před třemi lety, ale pak se objevily osobní problémy, život se jí převrátil vzhůru nohama a celý projekt dopadl jinak, než si představovala.

„Nebyla jsem vůbec tam, kde jsem si představovala, že budu, když jsem na albu začala pracovat. Spíš naopak. Potřebuji v životě jistoty, přesto jsem dobrovolně skočila do absolutního bordelu a zmatku,“ vysvětlila na sociálních sítích před časem.

Práce se nicméně vyplatila. Klip za prvních sedm hodin zhlédlo na 13 milionů lidí. Jen málo interpretů totiž dokáže posluchače takhle dojmout. Přesvědčit se můžete níže. Musíme nicméně varovat, abyste si raději připravili k ruce kapesníčky.