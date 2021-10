Obléknout dvakrát stejné šaty nemá problém: Daniela Písařovicová tentokrát zářila jako něžná víla

Daniela Písařovicová Super.cz

Na pódiu tak zářila v romantické róbě s průhlednou sukní. Šaty, které na večer oblékla,nezvolila poprvé. Problém s tím, vyrazit na společenskou akci dvakrát ve stejném, totiž rozhodně nemá. „Nemám s tím problém, naopak mi je líto si vzít ty šaty jen jednou,“ řekla Super.cz Daniela.

„Zapátrala jsem v tom, co už jsem doma měla. Oblékla jsem je myslím na Zlaté hokejce. Doufám, že to nebude módní faux pas, když si někdo srovná fotku. A doufám, že ty šaty dopnu, nezkoušela jsem si je,“ svěřila se nám moderátorka, které to během benefičního koncertu v kostele sv. Anny opravdu slušelo. ■