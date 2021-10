Rita Ora odhodila veškeré zábrany a vyfotila se nahoře bez! Nechala si na sobě jen jediný kousek oblečení

Rita Ora Profimedia.cz

Na Instagramu nyní sdílela fotku nahoře bez ze slunného Malibu v Californii. Na snímku na sobě má jen legíny, které přechází až do bot. Jediný kousek oblečení tak zvýrazňuje její sexy dlouhé nožky.

Rita se už několik měsíců zdržuje mimo Británii, odkud odjela do Austrálie za prací. Tam natáčela pořad The Voice a po něm se u protinožců zdržela, jelikož tam potkala svého partnera, režiséra Taiku Waititiho. S ním se také přesunula do Ameriky, kde pobývá nyní a natáčí tam také novou muziku. ■