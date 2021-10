Se snoubencem tráví veškerý čas. Rapperka a hudební producent ale zapomínají na intimitu

Sharlota promluvila o vztahu. Super.cz

„Je to zvláštní, ale my spolu děláme úplně všechno, kromě osobních chvil. Když jsme spolu, tak se nevnímáme jako partner s partnerkou, ale jako parťáci,“ řekla Super.cz Sharlota, která by potřebovala s Lukášem zapracovat na partnerském vztahu.

„Je pravda, že nám v posledních týdnech chybí složka osobního života. Občas si to musíme uvědomit a soustředit se na vztah.“

Společné chvíle, kdy nebudou řešit jen práci, si partneři musejí cíleně plánovat. „Občas musím říct: stop a pojďme fungovat jako partner a partnerka. To pak vyrazíme někam na výlet, vypneme si telefony. Ale oba jsme velcí workoholici, takže je to těžké, “ říká Frantinová. ■