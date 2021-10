Dýchejte zhluboka! Tahle kráska bude Česko reprezentovat na nejprestižnější soutěži krásy světa Miss Universe

Karolína Kokešová Foto: Anna Koniaeva

"Věříme, že zkušenosti z Miss Global využije při reprezentaci na nejprestižnější světové soutěži Miss Universe v Izraeli. Tam pojede už v prosinci tohoto roku," napsalo vedení České Miss ESSENS, které Karolínu na soutěž vysílá.

"Miss Universe se zkrátka neodmítá. Jsem také ráda, že i když jsem stále úřadující Miss Global, organizátoři mi dovolili se Miss Universe účastnit a plně mě podporují," řekla Super.cz Karolína.

Poslední velký úspěch na Miss Universe si Česká republika připsala před více než deseti lety. V roce 2009 se Iveta Vítová dostala mezi elitní desítku. "Ohledně příprav mi pomáhá jak Česká miss ESSENS, tak Miss Global. Již brzy odlétám do USA na první přípravy spojené s úpravami šatů a národního kostýmu,“ prozradila Kokešová s tím, že je za tuto šanci moc ráda.

Na Miss Global ještě bojovala se svými přírodními vnadami, na Miss Universe se již ukáže se silikonovými trojkami. Je to jediná úprava zevnějšku, kterou Kokešová podstoupila. "Mám dobré geny od maminky a tatínka. Tímto jim děkuji. Ale samozřejmě o sebe ráda pečuji, jak by měla každá žena - kosmetika, kadeřnice, kvalitní krémy. Ale nijak extra to nepřeháním," dodala. ■