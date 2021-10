Jitka Schneiderová a Vica Kerekes na premiéře filmu Láska na špičkách Michaela Feuereislová

Zatímco na premiéře filmu dokumentu Karel se i hosté snažili obléknout co nejslavnostněji, jíné filmové premiéry na tom bývají s dress codem na pováženou. Ale aspoň filmová delegace se snaží dodržet sváteční atmosféru a volí tomu odpovídající modely.

Jinak tomu nebylo ani při uvedení romantické komedie Láska na špičkách v kině Lucerna. Opravdu povedený kousek vynesla herečka Jitka Schneiderová (48), která při podobných událostech spoléhá na stylistu. Snažila se i většina jejích kolegů. Oblek vytáhl nejen Ondřej Veselý, herec známý ze seriálu Vyprávěj, který je hlavní mužskou hvězdou filmu, ale dokonce i Jakub Kohák (47). Slušelo to i Sáře Korbelové, kterou diváci vídali jako dceru Lindy Rybové v Ulici.

Dva z protagonistů se ale na eleganci vykašlali. Že k nim patřil Igor Chmela, který v triku, saku a obtočený kostkovanou šálou působil, spíš jako by vyrazil na vycházku se psem, nás až tak nešokovalo. Ale to, že si sexbomba Vica Kerekes, hlavní ženská hvězda snímku, zastrčí koženou bundu do džín, místo aby oblékla premiéry hodný model, bylo mimo mísu. ■