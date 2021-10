Dva měsíce po porodu jí zůstalo jen kilo nahoře. Jedna z nejkrásnějších fitnessek má svaly a dokonalé křivky zpět

Timea Trajtelová Super.cz

Trojnásobná mistryně světa a dvojnásobná šampionka Evropy v bikini fitness Timea Trajtelová je teprve dva měsíce maminkou a už je zpět ve formě. Všechna kila jsou dole a klidně by brzy zase mohla začít se soutěžením.

"Byla jsem překvapená, že šla kila dolů krásně. Jsem člověk, který počítá s horší variantou. Byla jsem připravená, že to bude trvat půl roku, rok. Ale jde to rychle. Šest dní po porodu mi zůstala asi jen čtyři kila. Teď mám dva měsíce po porodu už jen jedno kilo nahoře," řekla Super.cz Timea na závodech Diamond Cup.

Ty v minulosti také vyhrála. "Přišli jsme se podívat, jak vypadají děvčata a na průběh soutěže. Já jsem na Diamond cupu soutěžila naposledy pět let zpátky," prozradila.

Ani po porodu se nezanedbává a začíná se cvičením. "Makala jsem na sobě vždy. Nebylo to jen o soutěžení, ale i o životním stylu. Stravu si držím, mám za sebou prvních šest tréninků. Ještě se to nedá nazvat úplným cvičením. Ale snažím se dostat zpět," vysvětluje.

Už se nevěnuje trénování krásek z bikini fitness. Hlavní je pro ni její syn Matthew. "Holky už netrénuji, musela jsem si vybrat, mezi co budu dělit svůj čas. Vybrala jsem si rodinu a svoji značku. Věnuju se věcem, které jsou pro mě do budoucna zajímavé. Mám svoji značku oblečení, doplňky stravy. Je to kreativní práce, která mě extrémně baví," dodala. ■