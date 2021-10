Závislost na lécích, úzkosti od 4 let a potrat: Dcera hvězdy Trainspottingu zapózovala v prádle a otevřela se jako nikdy

Clara McGregor se slavným otcem Ewanem Profimedia.cz

Přestože je dcerou hollywoodského velikána Ewana McGregora, bohužel jí to nezaručilo snadný život. Clara McGregor (25) je úspěšnou modelkou a herečkou a stala se tváří nové kampaně značky spodního prádla Bluebella. Ještě před pár lety by si ale polonahá pózovat netroufla.

Clara nyní promluvila o své minulosti a nutno připustit, že se s ní osud zrovna nemazlil. Už od čtyř let trpí chronickými úzkostmi, které bohužel řešila převážně léky. Na sedativech si dokonce vytvořila závislost.

„Asi před čtyřmi lety si moje rodina a partner Jimmy všimli, že se věci vymykají kontrole. Když jsem byla na prášcích, neměla jsem žádnou energii a začala jsem zapomínat věci. To bylo nejděsivější. Nepamatovala jsem si někdy celé dny,“ popsala.

„Bylo nesmírně těžké se z toho dostat, ale už jsem to sama nemohla vydržet. Už bych prášky nikdy nebrala.“

Zkušenosti se závislostí jí ale nakonec byly i k užitku. Emoce promítla do filmové role, po boku slavného táty si zahraje dívku, kterou otec (Ewan) odváží do léčebny. I McGregor ví o závislostech své. V 90. letech bojoval s alkoholem.

Jako by drogy nestačily, Clara byla v období závislosti v toxickém vztahu, kdy ji údajně partner týral, a navíc otěhotněla. Rozhodla se jít potrat a rozhodnutí nelituje.

„Nestydím se za to. Byla jsem velmi mladá, bylo mi 20. Byla jsem se zlým člověkem a měla štěstí, že jsem měla tu možnost. Hovořím o tom otevřeně, protože by se za to ženy neměly stydět,“ nechala se slyšet.

Dnes je Clara ve spokojeném vztahu s filmovým producentem Jimmym Giannopoulosem a psychické problémy má pod kontrolou díky terapiím. Kromě partnera je jí oporou hlavně rodina, především matka a sestra Esther.

Clara v nové kampani na spodní prádlo

Ewan McGregor má s exmanželkou Eve Mavrakis kromě Clary dcery Esther (19), Anouk (10) a adoptovanou Jamyan (20). Rozešli se v roce 2017 a rozvod dovršili loni. Letos v červnu přivítal McGregor na svět syna Laurieho s partnerkou Mary Elizabeth Winstead. ■