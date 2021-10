Šílená vyrážka na obličeji! Jirešová musí kvůli Ordinaci brát kortikoidy

Ivana Jirešová o alergii Super.cz

Herečka Ivana Jirešová (45) se probudila s vyrážkou na obličeji. Sama neví původ, ale lékaři jí předepsali kortikoidy. Vyrážka je navíc bolestivá. "Vůbec nevím, co to je. Zaútočilo to na mě v sobotu ráno. Byla jsem na dermatologii na lampě, která by to měla hojit, dostala jsem kortikoidní mast," řekla Super.cz Ivana.

"Sama nevím, z čeho to je. Nic jsem divného nesnědla, nevyměnila prací prášek. Je to nepříjemný, bolí to," upřesnila.

Herečka točí seriál Ordinace v růžové zahradě, exceluje v muzikálu Robinson Crusoe v Divadle Na Maninách. Hlavně ale na kameře je vyrážka vidět, proto se jí chce co nejrychleji zbavit. I proto přistoupila na kortikoidy.

"Točím, nechala bych to normálně být, ale musím se líčit, to teď nemůžu, nerada bych, aby to na kameře bylo vidět. A zítra už musím mít na obličeji make-up. Snažím se zrychlit léčbu," dodala na akci, kde se mezi slavnými dámami řešila celulitida.

Tou Ivana ale netrpí. "Já považuji za důležitou ale cirkulaci krve, detoxikaci těla beru za podstatnou část života. I proto chodím na bikram jógu. Jsem zvědavá i na maderoterapii, masáž dřívky, která prý také skvěle detoxikuje. Tu chci nyní vyzkoušet," uzavřela herečka. ■