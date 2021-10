Hospodyně Blaženka z Četnických humoresek slaví: Téhle šik herečce byste její věk rozhodně netipovali

Vlasta Peterková Herminapress

„Od dnešního dne mě čeká maraton oslav. Dostávám spoustu gratulací, ať už telefonátů nebo sms od svých přátel, kolegů a kamarádů, kterých si nesmírně cením,“ sdělila herečka, která nám také prozradila, že tajnou oslavu, kterou pro ni kamarádi připravili, bohužel v tajnosti udržet nedokázali.

„Oslava bude v režii mých kamarádů a kolegů, měla být pro mě překvapením, ale protože potřebovali zjistit, zdali mám v diáři volno, tak to tím prasklo. Bude to projížďka po Vltavě,“ dozvěděli jsme se od oslavenkyně. Herečka je stále velmi aktivní, je životní optimistkou, raduje se každodenně ze života, hraje v několika divadlech, natáčí seriálové role.

„Také pravidelně cvičím, studuji celoživotně anglický jazyk, a hlavně musím říct, že jsem neztratila chuť do života. Člověk se pořád na něco těší, a to je můj případ. Nevzpomínám na to, co bylo špatně, člověk musí myslet do budoucna. Jsem obklopena lidmi, kteří jsou moc hodní a jsem šťastná,“ dodala závěrem oslavenkyně, kterou pravidelně vídáme v muzikálu Mýdlový princ v Divadle Broadway. ■