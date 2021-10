Profesionální cyklista z MasterChefa si plní sen. Nejdřív sjel Kilimandžáro, pak se dal k cirkusu

Záběry z pohledu profesionálního cyklisty Tomáše Zejdy TV Nova

Cyklista, který je, jak sám říká, spíše hlavou dolů než nohama na zemi, dostal nabídku, kterou nemohl odmítnout, a to angažmá u německého cirkusu Flic Flac.

„Můj život byl vždycky tak trochu kočovný, víc jsem byl v autě nebo v letadle než na nějakém jednom místě. Tohle byla nabídka, která se neodmítá, proto balím vše potřebné a stěhuji se s rodinou do Německa. Čeká nás okolo 150 vystoupení během prvního půl roku, poté se uvidí co dál. 80 artistů z 12 zemí, bude to skvělá show a nemůžu se dočkat, až uvidím špičkové výkony a poznám nové lidi,“ říká Tomáš se zapálením.

Ještě předtím odjel do Afriky a na kole sjel horu Kilimandžáro.

„Bylo to podobné jako MasterChef, skok do neznáma a velké očekávání, jak to dopadne. Po několikadenním výšlapu jsme horu nějakým zázrakem zdolali a pak za odměnu celou sjeli na kolech. Byl to jeden z největších zážitků, co jsem zažil, i když vaření svíčkové taky nebylo úplně zadarmo,“ usmívá se Zejda.

Z dobrodružné akce vznikl i dokument, se kterým se chystá v listopadu a prosinci objíždět česká města. ■