Už roky nevypadala líp: Monika Absolonová zhubla na velikost 36. Prozradila, jak vychází s otcem svých synů

Monika Absolonová Super.cz

Zpěvačka teď nosí velikost 36, její dosud nejmenší byla 34, když ještě nebyli její kluci na světě. "Pořídila jsem si koktejly na hubnutí, ještě než jsem tušila, že se budu rozcházet. A bylo to dobře, protože nic jiného jsem pak do sebe nedostala," svěřila, že by asi zhubla ještě daleko víc, protože rozchod s partnerem poznamenal i její chuť, či spíš nechuť k jídlu. O tom vyprávěla i v našem videu stejně jako o pocitech čerstvé pětačtyřicítky.

To, že teď žije se syny sama a zároveň se po pandemii vrátila práce, je prý hodně náročné. "Pomáhá mi moje maminka a kluky si bere i jejich táta. Tedy když má on čas," svěřila se, že pravidelnou úpravu styku dětí s otcem nemá a sama si nemůže vybrat, kdy by jí to víc vyhovovalo. ■