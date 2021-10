Bude z něj nový Šebrle? Tenhle fešák přivezl z Nairobi světové zlato. A holky, je nezadaný!

František Doubek Super.cz

Na společenské večeři, kterou pořádal majitel modelingové agentury, jsme překvapivě potkali i sportovce. A to ne ledajakého. Devatenáctiletý František Doubek před měsícem a půl přivezl z Nairobi zlatou medaili, a stal se tak juniorským mistrem světa v desetiboji. Říká se, že z něj bude nový Roman Šebrle (46). Navíc je to fešák.

Byl samozřejmě nadšený, zvlášť poté, co ho předtím na mistrovství Evropy diskvalifikovali za to, že při běhu na 400 metrů šlápl na čáru. "V Nairobi se trošku hůř dýchalo, protože je v nadmořské výšce 1600 metrů, ale podnebí tam jinak bylo jako tady," vzpomínal Fanda.

Studenta gymnázia, který chce pokračovat studiem na Fakultě tělovýchovy a sportu, teď čeká náročnější období, protože bude přecházet z juniorské soutěže, kde je jedničkou, mezi "dospěláky". "Myslím, že do roka, do dvou se s nimi dokážu srovnat. Jsou tam vyšší překážky, těžší koule a disk. S chlapama jsem už několikrát závodil, protože se kvůli covidu všechny juniorské soutěže zrušily. Takže už jsem skončil třetí na mistrovství republiky mužů a žen. Zvykám si," vysvětlil.

Slečny by mohlo zajímat, že je Fanda nezadaný. Budoucí přítelkyně to s ním ale bude mít těžké. "Musí mít pochopení pro to, co dělám, a nezahodit to, když budu třeba měsíc na soustředění," upozorňuje potenciální zájemkyně, které mu prý klidně pomohou napsat na sociální sítě. ■