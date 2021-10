Kaloba® je k vnitřnímu užití a náhoda pomohla objevit rostlinný lék na virové infekce

O léčebných účincích rostliny s latinským názvem Pelargonium sidoides věděli již afričtí domorodci, neboť nápojem z kořenů pelargonie, která roste pouze na území jižní Afriky, tu před více než sto lety léčili jistého Angličana jménem Charles Henry Stevens. Ten do těchto vzdálených končin vycestoval na doporučení svých lékařů. Měl tuberkulózu v pokročilém stadiu a klima jižní Afriky mělo ulevit jeho útrapám. Zpráva o nemocném Angličanovi se brzy dostala mezi domorodé obyvatelstvo a místní šaman nabídl Stevensovi pomoc… Sám Stevens o léku, pro nějž používal zulský název Umckaloabo, příliš mnoho nevěděl, což byl také jeden z důvodů, proč lék nebyl přijat vědeckou společností a po Stevensově smrti pomalu upadal v zapomnění…

Tajemný nápoj, který mu šaman připravoval každý den z kořenů rostlin, užíval nemocný Stevens po dobu čtyř měsíců. K úžasu všech se zpátky domů vracel téměř zdráv. Vybaven byl nejen dobrou zkušeností, ale i onou zázračnou rostlinou. Nečekané zlepšení Stevensova zdravotního stavu vyvolalo zájem o výtažek z kořene byliny, který se poté začal užívat i v Evropě.

Renesance účinného kořenového extraktu

Až v roce 1970 se Umckaloabo dočkalo v Evropě renesance. Lék se sice nevyužíval k léčbě tuberkulózy, ale vykazoval velmi dobré výsledky v léčbě jiných infekčních onemocnění dýchacího traktu a na půdě Mnichovské univerzity byl podroben celé řadě klinických studií. Konečně také vyšly najevo podrobnosti o původu rostliny, z níž se lék vyrábí. Zjistilo se, že Umckaloabo je

extrakt z kořenů jistého druhu pelargonie rostoucí pouze na území jižní Afriky. Ještě donedávna byla jedinou cestou, jak získat kořeny pro výrobu extraktu, sběr divoce rostoucích bylin. Trvalo léta a vyžádalo si obrovské úsilí, než se rostliny podařilo vypěstovat a poté založit plantáže. Sklizeň je však možná pouze jednou za 3 roky, a to z toho důvodu, že účinné látky obsažené v kořenech se v ideálním množství i kvalitě nahromadí nejdříve po třech letech. Rostlina

je při sklizni definitivně vykořeněna, a končí tak svůj vegetační „život“ pro zdraví nás všech.*

Průkaznost účinků přírodního léku

Kaloba(R) je patentovaným extraktem z kořene Pelargonium sidoides EPs® 7630**. Vědci laboratorně prokázali, že Kaloba® připomáhá při útoku virů, posiluje imunitní systém a pomáhá uvolnit a odstranit hlen z dýchacích cest.

Kaloba® se užívá při akutním zánětu průdušek, který se na počátku projevuje kašlem nebo rýmou, případně bolestí a škrábáním v krku.

Kaloba® je k dostání v lékárnách, volně bez lékařského předpisu, a je určena jak pro děti (již od jednoho roku věku), tak pro dospělé.

