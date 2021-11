Jen známé příjmení jí úspěch v cizině nezaručilo. Andrea Pomeje se za hranicemi prosadila i díky své kráse

Uplatnila se i přes kritiky pochybovačů. Super.cz

I když se v jejím oboru objevují hlavně muži, tak se Andree Pomeje (33) podařilo v dýdžejingu prosadit. „Nikdy v životě by mě nenapadlo, že budu dělat tuhle profesi. Že s touto prací budu cestovat do zahraničí. Hudba je ale globální jazyk, a já mám tím pádem otevřenou cestu. Jsem za to strašně vděčná,“ uvedla Andrea v rozhovoru pro Super.cz.

Vdova po herci Jiřím Pomejem nehraje pouze v Česku, objednávají si ji na práci i do Chorvatska či Thajska. Těší ji, že v cizích zemích o ni mají zájem nikoli kvůli známému příjmení, ale kvůli její hudbě. „Jedním z důvodů, proč jsem poprvé odjela do zahraničí, bylo, že jsem si nevěřila. Že všechny bookingy jsou spojené s mým jménem. Bojovala jsem se svým jménem. V zahraničí jsem se přesvědčila o tom, že to umím,“ uvedla.

Její popularita je ale určitě postavená i na jejím sexy vzhledu. „Ženy jsou v tomto oboru nové. Je to stále chlapské povolání. Když jsi krásná baba, tak je na tebe upřená mnohem větší pozornost, i na to, co hraješ, co umíš,“ vysvětluje Andrea.

My jsme se potkali na třináctých narozeninách známého pražského sky baru. Tam si užívala roli hosta a hraní muziky s radostí přenechala jiným. „Akce, kde jsem profesně, si tak neužívám. Když někde hraju, tak si klidně dopřeju jednu skleničku, ale nesmí se z ní stát celá lahev. To pak už jen hraju pro sebe a nevnímám okolí, což je špatně,“ přiznala se dýdžejka. ■