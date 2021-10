Po letech začala Iva Kubelková zase cvičit: Se kterými partiemi přestala být spokojená?

Kubelková začala po letech nečinnosti zase cvičit. Super.cz

Po mnoho let se Iva Kubelková (44) spoléhala jen na svou dobrou genetickou výbavu a neměla potřebu své tělo trápit cvičením. To už ale není tak úplně pravda a moderátorka do svého režimu opět vrátila pohyb. „Když jsem byla mladá, bylo mi okolo dvaceti, tak jsem hodně cvičila. Pak přišly děti, celé se to rozjelo, nebylo mnoho času. Teď jsem se do toho musela zase pustit,“ vysvětlila svůj přístup Iva.