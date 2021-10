Natali Ruden: Barva mého vozu mi připomíná Francii

Natali Ruden Foto: DS Automobiles

Módní návrhářka Natali Ruden - i ona patří mezi osoby, jejichž podnikání ovlivnila pandemie. Byla zvyklá pořádat přehlídky, teď se ale musela přizpůsobit době a přesunout se i do online prostředí. To však neznamená, že by ji práce upoutala jen na jedno místo.

I proto se stala hrdou majitelkou vozu značky DS, která se vyznačuje neotřelým designem inspirovaným módou „haute couture“ a využitím nejmodernějších technologií.

Ambasadorkou značky DS jste už nějakou dobu a nedávno jste převzala další vůz. Jak jste s touto značkou spokojená?

Se značkou DS jsem velice spokojená, protože jako pro každou správnou ženu je pro mě důležitý design. Když jsem to auto viděla, měla jsem pocit, že jsem ho navrhovala sama. Každá linka tohoto úžasného stroje mi vyhovuje. V podstatě moje logo, které jsem si nakreslila sama, velmi koresponduje s logem značky DS. Také má ostré linie, ve všech směrech jsou si ta loga podobná. Auta značky DS jsou navíc inspirována Paříží, což je moje nejoblíbenější metropole. A Francie je mou nejoblíbenější zemí.

Nechala jste se slyšet, že i barva vašeho vozu vám připomíná Francii. V čem?

Paříž má unikátní barvu světel. Je teplejší, více zlatá. Je to nejlépe vidět, když se do Paříže přilétá v noci. Už jsem jeden zlatý vůz značky DS měla. Také jsem měla stříbrnou barvu automobilu. Původně jsem nevěřila, že budu mít takovou barvu vozu, ale ta červenozlatá mi vyhovuje nejvíce. Když jsem ji viděla, tak jsem se do ní zamilovala.

Natali Ruden

FOTO: DS Automobiles

Zlatou barvu využíváte i ve svých návrzích, které jsou často velmi barevné. Lze i v tomto najít spojitost?

Já mám ráda všechny barvy, možná kromě šedé a béžové. Ty také v kolekcích využívám, ale neříkám, že to jsou moje preferované barvy.

České ženy mají zase rády ty tlumené. Myslíte si, že se barev bojí?

Není to tím, že Češky se barev bojí. Ono i to české podnebí je takové zdrženlivé. Když se podíváte, jakou barvu má nebe, tak je zašedlé. Stejně jako třeba kostely, které jsou sice krásné, jako například katedrála svatého Víta, nicméně působí spíše zastřeně. Moje teorie tedy je, že podnebí ovlivňuje to, jaké barvy lidé preferují.

Proč si myslíte, že se právě ve vaší tvorbě, možná i více než u ostatních návrhářů, projevuje ona barevnost výrazněji?

Barevnost ke mně patří a mám díky ní i dobrou odezvu od lidí. Výrazné, pozitivní či aktivní barvy mají své místo a využití. Některé lze využít k nějaké příležitosti, pro kterou se jiná barva zase nehodí. Na to je potřeba dbát. Barva hodně pomůže v tom, jak se člověk cítí. Když potřebujete dodat sílu či povzbudit aktivitu, tak jsou červené tóny velmi vhodné. Pokud chcete být romantičtí, jsou dobré bledě modré, růžové či zelené tóny. Jestli potřebujete slunce do srdce, je dobré zvolit žlutou nebo oranžovou, což jsou shodou okolností i barvy letošní sezony. Proto jsem ráda, že podobná barva je i barvou mého auta. Ta je v dnešní covidové a pocovidové době nenahraditelná. V této situaci někdo nosí jen černou, hnědou nebo šedivou, které můžeme vidět kolem nás. Z toho ho akorát brzy přepadne zoufalství.

V kombinování různých šperků se podle Natali Ruden meze nekladou

FOTO: DS Automobiles

Dá se to aplikovat i na šperky? Jednu dobu bylo hodně moderní růžové zlato. Co je trendy teď?

Šperky jsou branže sama o sobě. Ale i zde je patrná změna oproti jiné době. Jednou se nosí růžové, jindy bílé či žluté zlato. Teď se prosadilo to, že se mohou odstíny kombinovat navzájem. Proto se teď může nosit vše dohromady.

Značka DS si zakládá i na designu interiéru. Co vás na něm zaujalo nejvíce?

Ten interiér mě fascinuje celý. Není v něm ani jedna linie, která by mi nepřišla promyšlená. Design automobilů DS se liší od designu jiných aut, je opravdu neobyčejný. Za mě je fantastický.

Co dalšího byste podtrhla?

Kromě krásného designu musím podtrhnout ještě jednu věc. Pracuji na Praze 1, ale hodně jezdím po Praze i mimo Prahu. Oceňuji to, že automobily DS jsou plug-in hybridní, a tedy nízkoemisní, což mi umožňuje parkovat zdarma i v centru. To mi dopřává v dnešní době velkou volnost. Pro lidi, kteří pracují v Praze a musí parkovat na různých zónách, jsou tyto vozy nedocenitelné. Jsou také ekonomické. Na benzinovou nádrž například dojedu 600 kilometrů a zároveň také můžu auto dobíjet na elektřinu. Můžu si navolit i jen čistě elektrický pohon, to pak třeba po Praze jezdím celý den jen na elektřinu, dojezd je kolem 50 km. A večer ho zapojím do zásuvky a druhý den mohu zase jezdit jen na elektřinu. Při delších trasách pak používám hybridní pohon. Automobily DS jsou tedy fantastickou volbou pro spotřebitele, i co se týče otázky financí.

Natali Ruden

FOTO: DS Automobiles

Zmínila jste, že váš DS 7 CROSSBACK je hybridní. Co to znamená?

Auto si samo přepíná, na jaký pohon pojede. Když se jede pomaleji, tak se šetří a jede se na elektřinu. Když se rozjedete, tak se přepne a jede na benzin. A dokonce se samo dobíjí i při brzdění. Tím se hodně ušetří. Zvlášť v Praze, pokud jsou zácpy nebo jedete v pomalém pruhu, je to hodně znát.

To jde ruku v ruce s šetřením životního prostředí vzhledem k emisím.

Ano, to je další aspekt, který musí zajímat každého, kdo šetří životní prostředí a přírodu. Já sama s těmito principy velmi souzním a zohledňuji je i ve své tvorbě.

Svůj nový vůz jste si převzala přímo v autosalonu DS STORE na Černém Mostě. Jak takové předávání vozu probíhá?

DS STORE není běžný autosalon, má příjemnou atmosféru pařížského butiku s luxusním zbožím, využívá třeba i speciální parfém DS, který vjemy návštěvníků dotváří. Showroom je laděný do tmavé barvy a je doplněn zrcadly a vizuály Paříže, pohodlným sezením i výtečnou kávou. To se mi moc líbí. Vše probíhá ve velmi pohodovém duchu. Ale nejdřív se muselo připravit a natočit vše, co bylo potřeba k mému novému DS 7 CROSSBACK. Bývá to sice trochu dlouhé a náročné, ale moc jsem si to užila. Odjela jsem domů za synem rovnou v novém voze.

Co dalšího vás v nejbližší době čeká?

Před rokem jsem měla mít velkou přehlídku, která musela být kvůli covidu o rok posunuta. Letos na začátku léta se mi konečně podařilo svou novou kolekci Viva la Vita představit v nádherném prostředí nádvoří průhonického zámku. A pořád pracuji na dalších návrzích. Těším se, že v zimě budu mít větší módní akci, kde novinky nové sezony ukážu. Ale snažím se být mnohem aktivnější i na sociálních sítích, ostatně jako všichni. Také vyvíjím e-shop. Takže funguji v úplně jiném pracovním režimu, než jsem byla zvyklá, a snažím se stále se posouvat.

Natali Ruden

FOTO: DS Automobiles ■