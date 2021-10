Herečka Petra Nesvačilová křtila první knihu: Podpořily ji kolegyně z Osady, provokatér TMBK i kníže Schwarzenberg

Petra Nesvačilová Super.cz

Opravdu zajímavou sestavu hostů a kmotrů měla na křtu svého literárního debutu, povídkové knihy Skutečná, herečka a režisérka Petra Nesvačilová (35). "Jsou tam povídky a fejetony, všechno je psané v ich formě, ale to neznamená, že je to nějaký můj deníček. Je to literatura života stavěná na křehkých věcech, které je potřeba se připomínat," řekla Super.cz Petra.