Je to pro nás strašlivé: Divadelní principál Karel Heřmánek ml. promluvil o škodách, které napáchala pandemie

Karel Heřmánek ml. Michaela Feuereislová

„Lidem se do divadel stále nechce. Je to pro nás strašlivé,“ svěřil Super.cz „Nemáme dotace na provoz, jsme závislí na příjmech ze vstupného. Do toho máme velký objem představení, která se ještě kvůli covidu neodehrála a lidem je dlužíme. Tudíž průtok peněz není žádný. Je to pro nás hodně těžká chvíle. V divadlech se předpokládalo, že diváci budou po představeních lační, ale ukazuje se, že zatím moc nejsou,“ posteskl si.

Že by se lidé přestali po době covidové o umění a kulturu zajímat? Podle Heřmánka ml. je důvodů nízké návštěvnosti hned několik. „Za prvé jsou to vládní nařízení, roušky a tak dále. Některé lidi to odrazuje, i když většina už se, dle mého, přes to přenesla. Za druhé má část pravidelných diváků zakoupené lístky na představení, která se ještě nerealizovala,“ míní herec. Jednou z dalších příčin je podle něj to, že se po rozvolnění opatření realizovaly všechny odložené divadelní i filmové premiéry a diváci nevědí, kam dřív.

„Je to škoda, a co mě na tom osobně mrzí, že jsme udělali ohromný kus práce s muzikálem Cabaret i s představením Iliada a těšili se na to, že to bude pro plný sál,“ smutní principál, který ale na druhou stranu neztrácí optimismus. „Naštěstí je pořád pro koho hrát. Odezva je skvělá, i z úst kritiků.“

V muzikálu Cabaret vystupuje jako kabaretiér v jedné z hlavních rolí. Na jevišti předvádí neskutečnou plejádu grimas a pohybů, své diváky dokáže v jedné minutě rozburácet smíchy i vystrašit, což se mu líbí. „Lidé se toho skvěle chytají a už v momentě, kdy jako kabaretiér představuju kapelu, začínají tleskat. Je to pro mě pořádná adrenalinová jízda a hrozně mě to nakopává,“ dodává s úsměvem. ■