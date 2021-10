Příšernost v Talentu. Pokus o zpěv Karla Gotta rval porotě uši, Prachař se jen smál

Česko Slovensko má talent - Radim zpíval hit od Karla Gotta. FTV Prima

Někteří soutěžící si nedají pokoj a mají stále pocit, že oplývají velkým talentem. Do show Česko Slovensko má talent se tak už popáté přihlásil Radim Dlátek (54), kterého si moc dobře pamatuje Jakub Prachař (38).

Jakub se opět pustil do svého oblíbeného Karla Gotta (✝80). Jeho interpretace písně Dám dělovou ránu ale porotě doslova rvala uši. Prachař se příšernému pokusu o zpěv jen smál a brzy využil bzučák, aby Radima zastavil.

„Už jsem tady byl čtyřikrát, bydlím v Praze, ale pocházím z Moravy. Občas jsou okamžiky, že to dám v kuse bez chyby, dneska dám do toho všechno,“ sliboval ještě před vystoupením Radim. Ani teď mu to ale nevyšlo.

Prachař mu později řekl, že může klidně přijít pošesté i posedmé, protože má ještě rezervy. Pan Dlátek už ale příště možná nepřijde. Soutěžní čísla si totiž lepí na lednici a má tam už poslední místo. Není divu, že ho Jakub varoval, aby si nekupoval větší lednici... Ukázku jeho zpěvu si poslechněte v galerii. ■